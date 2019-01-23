رسوم التأشيرات الجديدة للقادمين والمقيمين بالسعودية 1440 .. يناير 2019 الآن رسوم الزيارات العائلية

رسوم التأشيرات الجديدة للقادمين والمقيمين فقد تقرر السماح بالزيارات العائلية بموافقة مجلس الوزراء برئاسة السيد محمد بن نايف، وللتعرف على كل جديد بخصوص رسوم التأشيرات الجديدة للقادمين والمقيمين، وبموافقة وزارة الاقتصاد والتخطيط والمالية، وذلك بشأن الواردات غير النفطية، والتي تأتي جميعها في إطار رفع الرسوم لدعم الاقتصاد الوطني، وذلك بفرض عدد من التأشيرات برسوم محددة، وذلك لتنظيم الدخول والخروج والاستفادة من الخدمات المقدمة للمقيمين والمغادرين للمملكة، نعرض عليكم عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية بيان بالرسوم المفروضة للمغادرين والقادمين للمملكة، كما نعرض عليكم الإجراءات الواجب اتباعها لتجديد الإقامة بالمملكة.

رسوم التأشيرات الجديدة للقادمين والمقيمين تابع الفيديو التالي:

رسوم التأشيرات الجديدة للقادمين والمقيمين بالسعودية 1440

في إطار خطط الإصلاح الاقتصادي للنهوض باقتصاد المملكة، خطة 2030، قامت المملكة بتقليص المصروفات لديها بالعديد من المجالات، كما قامت بفرض رسوم إضافية على بعض المجالات، بهدف زيادة الوارد من الموارد غير النفطية لخزينة الدولة، تنظيم السفر والقدوم للمملكة، ولذلك قامت بالاتفاق على العديد من الإجراءات، بموافقة السيد ولي العهد الملك محمد بن نايف، وتنقسم تلك الرسوم إلى:

رسوم دخول المملكة لمرة واحدة فقط: وتختص في ذلك بنظام يسمى نظام الاستقدام، وهي لمن يدخل للملكة لمرة واحدة بقيمة 2000 ريال بالإضافة لرسم دخول المملكة 2000 ريال أيضا، بمجموع 4000 ريال، على أن تتكبد المملكة دفها عن الحاج للمرة الأولى. رسوم الدخول المتعدد للمملكة: ويكون بتكرار الدخول من وإلى المملكة وتكون: لزيارة 6 شهور مبلغ 3000 ريال، لمدة سنة واحدة 5000 ريال، لمدة سنتين 8000 ريال. رسوم المرور على المملكة أثناء السفر: بقيمة 3000 ريال سعودي. رسوم مغادرة المملكة عبر الميناء: وتقدر بحوالي 50 ريال سعودي. رسوم المغادرة والعودة للمملكة: وتكون في خلال 60 يوم 200 ريال، 6 شهور بمبلغ 200 في أول شهرين، و100 عن شهر شهر لتبلغ 600 ريال في النهاية لمدة 6 أشهر. رسوم المغادرة والعودة المتعددة: لمدة 3 شهور 500 ريال، وفي كل 3 شهور أكثر يتم دفع 200 ريال عليهم.

الفترة المفروضة الرسوم المطلوبة دخول المملكة لمرة واحدة فقط وتختص في ذلك بنظام يسمى نظام الاستقدام، وهي لمن يدخل للملكة لمرة واحدة بقيمة 2000 ريال بالإضافة لرسم دخول المملكة 2000 ريال أيضا، بمجموع 4000 ريال، على أن تتكبد المملكة دفها عن الحاج للمرة الأولى. رسوم الدخول المتعدد للمملكة زيارة 6 شهور مبلغ 3000 ريال لمدة سنة واحدة 5000 ريال، لمدة سنتين 8000 ريال. رسوم المرور على المملكة أثناء السفر 3000 ريال سعودي رسوم مغادرة المملكة عبر الميناء 50 ريال سعودي رسوم المغادرة والعودة للمملكة 60 يوم 200 ريال 6 شهور بمبلغ 200 في أول شهرين 100 عن شهر شهر لتبلغ 600 ريال في النهاية لمدة 6 أشهر. رسوم المغادرة والعودة المتعددة 3 شهور 500 ريال وفي كل 3 شهور أكثر يتم دفع 200 ريال عليهم.

ملحوظة: قامت السلطات السعودية بفرض رسوم إضافية على الوافدين ومرافقيهم، وتحصيلها مع الرسوم السابق ذكرها، وذلك ابتداءً من النصف الثاني من عام 2018. لم تقدم الجوازات السعودية أي تصريحات عن قرار يخص تخفيض رسوم الزيارة العائلية للسعودية إلى 500 ريال سعودي بدلًا من 2000 ريال، ولكن أكدت بعض الجهات أن هذا القرار سيعمل على تنمية اقتصاد المملكة، كونه سيعمل على زيادة استئجار الشقق المفروشة، التأمين الصحي، وتنشيط أسواق التجزئة والجملة.

رسوم الزيارات العائلية السعودية الجديدة

كما قامت المملكة بالسماح بالزيارات العائلية بشروط خاصة:

يتم تقديم طلب الاستقدام للزيارة العائلية عبر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية، ويتم التصديق عليه من مكتب الغرف التجارية. لا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 اشهر من الوقت التي تم تصوير الصفحات الرئيسية فيه. دفع الرسوم المطلوبة للزيارة العائلية. يتم إثبات صلة القرابة، زواج أو أم أو ما إلى ذلك، مع صورة شهادة الميلاد للآباء.

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رسوم التأشيرات الجديدة للقادمين والمقيمين