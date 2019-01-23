السعودية اليوم / محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي



صبيا 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واس

رأس محافظ صبيا منصور بن زيد الداود اليوم، اجتماع المجلس المحلي بحضور أعضاء المجلس من الإدارات الحكومية،وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة .

وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ قدم خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على ما تحظى به المحافظة والمراكز التابعة لها من دعم واهتمام في مختلف المجالات.

وناقش المجلس، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها استعراض ما لدى الادارات الحكومية من مشروعات قائمه ومتعثرة وخطط مستقبليه.

وفي ختام الجلسة، شدد المحافظ على اللجان والأعضاء ببذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة.

// انتهى //

13:47ت م

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صبيا 17 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 23 يناير 2019 م واسرأس محافظ صبيا منصور بن زيد الداود اليوم، اجتماع المجلس المحلي بحضور أعضاء المجلس من الإدارات الحكومية،وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة .وبدأ الاجتماع بكلمة للمحافظ قدم خلالها الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز على ما تحظى به المحافظة والمراكز التابعة لها من دعم واهتمام في مختلف المجالات.وناقش المجلس، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال منها استعراض ما لدى الادارات الحكومية من مشروعات قائمه ومتعثرة وخطط مستقبليه.وفي ختام الجلسة، شدد المحافظ على اللجان والأعضاء ببذل قصارى الجهود لتطوير المشروعات التنموية بالمحافظة بما يلبي احتياجات المواطنين ويسهم في تطوير المحافظة.// انتهى //13:47ت م0114

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