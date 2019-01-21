محمد بن مسعود - الدمام - فيصل العبود يُرزق بـ"فهد" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-21 احتفل الشيخ فيصل بن عبدالله العبود، شيخ شمل القثمة، بمناسبة قدوم مولوده، الذي أطلق عليه اسم "فهد". 21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440 12:39 AM احتفل الشيخ فيصل بن عبدالله العبود، شيخ شمل القثمة، بمناسبة قدوم مولوده، الذي أطلق عليه اسم "فهد". ، فيصل العبود يُرزق بـ"فهد" ،

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