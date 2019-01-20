شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة مصر والنرويج بث مباشر في مونديال اليد والان مع التفاصيل

يلتقي منتخب مصر ضد منتخب النرويج مساء اليوم الأحد في الساعة 9:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني في بطولة كأس العالم لكرة اليد.

وأعلنت شركة برزينتيشن عن إذاعة جميع مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم في الدنمارك وألمانيا 2019، عبر قناة النايل رياضة على قمر النايل سات.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل للدور الثاني في بطولة كأس العالم، بعد تحقيق الفوز أمام منتخب انجولا اليوم في نهاية الدور الأول.

ويعد نظام بطولة كأس العالم لكرة اليد، هو تأهل اول ثلاث منتخبات في كل مجموعة، حيث يقام الدور الثاني من مجموعتين فيه كل مجموعة 6 منتخبات.

يذكر أن منتخب الدنمارك قد فاز أمام منتخب المجر بنتيجة 25-22 في الجولة الأولي، بينما حقق السويد إنتصارا كبيرا أمام منتخب تونس بنتيجة 35-23.

وسيفتتح منتخب مصر مبارياته في الدور الرئيسي بمواجهة النرويج وستُلعب في التاسعة والنصف من مساء اليوم الأحد، ويلتقي في المباراة الثانية مع الدنمارك في التاسعة والنصف من مساء الإثنين، وفي المباراة الثالثة يواجه تونس في الرابعة والنصف من مساء الأربعاء.

ودخل منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية في الدور الرئيسي برصيد نقطة واحدة من تعادله مع المجر، ومعه في المجموعة النرويج والدنمارك وتونس والسويد والمجر.

وكان منتخب مصر لكرة اليد قد تأهل إلى الدور الثاني برصيد 5 نقاط بالمجموعة الرابعة محتلا المركز الثالث، حيثُ تقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي.

ويتكون الدور الرئيسي من مجموعتين كل منهما تضم 6 منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول، كما يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.