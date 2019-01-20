شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الاسباني بث مباشر والان مع التفاصيل

نقدم لكم مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر أون لاين يلا شوت رابط الأسطورة اليوم الأحد 20 يناير، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرون من الدوري الأسباني لكرة القدم، وسوف نقوم بتوفير رابط بث حي مباشر لمباراة برشلونة ضد ليجانيس بجودة عالية وبدون تقطيع بالتعليق العربي ليستمتع عاشقي اللعبة الأشهر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يسعى برشلونة إلى الإحتفاظ بلقب الدوري الأسباني للمرة الثانية على التوالي والسادسة والعشرون على مدار التاريخ، حيث إكتسح الفريق الكتالوني تلك المسابقة في السنوات الأخيرة، وسيتم نقلها عبر قنوات بي إن سبورت الحاصلة على الحقوق الحصرية لكافة مباريات الدوري الإسباني مباشرة على الهواء داخل الوطن العربي، وسيتم بث المباراة عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 3، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق علي محمد علي.

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موعد مباراة برشلونة وليجانيس والقنوات الناقلة لها

من المقرر أن تقام مواجهة برشلونة وليغانيس اليوم 20-1-2019، وسيتم بدء اللقاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقام المباراة على ملعب كامب نو معقل برشلونة والذي يتسع إلى أكثر من 100 ألف مُتفرج من المدرجات.

مباراة برشلونة وليغانيس بث مباشر

مواجهة كبيرة ومثيرة ستكون بين برشلونة وليغانيس، حيث يأمل كلاهما في تحقيق الفوز بالمباراة وإسعاد جمهورهم، ونظراً لأهمية هذا اللقاء فسنقوم بإضافة رابط البث الحي المباشر بدون تقطيع قبل بدايته بدقائق معدودة، وسنوفر لكم جودات مختلفة تناسب الجميع بمشيئة الله.

رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليغانيس أون لاين

سنضع بين إيديكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليجانيس بجودة عالية قبل بداية اللقاء بدقائق، تابعونا من خلال تلك الصفحة لتستمتعوا بالمواجهة المنتظرة في الليغا الأسبانية.

الجدير بالذكر ن اللقاء الأول بين الفريقين في البطولة المحلية قد انتهي بفوز ليجانيس بهدفين لهدف على حساب النادي الكتالوني.

التشكيلة المتوقعة التي سيبدأ بها إرنستو فالفيردي المباراة أمام ليغانيس هي كالتالي، حراسة المرمى: تير شتيجن، الدفاع: جيرارد بيكيه ، كليمنت لينجليت ، جودرى ألبا ، سيرجى روبرتو، الوسط: ارتورو فيدال ، سيرجيو بوسكيتس ، إيفان راكيتيش، الهجوم: ليونيل ميسي ، لويس سواريز ، عثمان ديمبلى.

جاءت قائمة البارسا للقاء اليوم كالتالي: تيرشتيجن، نيلسون سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، بوسكيتس، كوتينيو، آرثر، سواريز، ميسي، ديمبلي، سيلسن، مالكوم، موريلو، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين.

وتأهل نادي برشلونة الأسبوع الماضي إلي دور الثمانية من كأس ملك اسبانيا بفوزه على ليفانتي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الإياب.

ولم تقم برشلونة بأي تعاقدات خلال تلك الفترة من سوق الانتقالات الشتوية لكن لا زال السوق مفتوح حتى الآن حتي يوم 31 يناير.