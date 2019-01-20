شكرا لقرائتكم خبر عن لؤي كيالي الأبرز.. ماذا شغل بال السعوديون اليوم؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الأحد، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "الخليج 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

لؤي كيالي

احتفل محرك البحث جوجل، بالذكرى الـ86 لميلاد الفنان التشكيلى السورى، لؤى كيالى، والذى ذاع صيته فى ستينيات وسبعينيات القرن الماضى.

كانت حياة لؤى كيالى، مليئة بالدراما، فرغم إقامته للعديد من المعارض الفنية الناجحة، واشتراكه فى مسابقات عالمية، حصل من خلالها على جوائز قيمة، إلا أن هجوم البعض الغير مبرر على بعض أعماله، جعله مطاردًا من قبل الاكتاب، الذى راح يتناوب عليه بين الحين والآخر فى الفترات الأخيرة من حياته.

سكن لؤى كيالي، في الفترة التي اعتكف فيها بسبب اكتئابه في مدينة دمشق في منطقة معلولا، وتأثّر بها ورسم عن أبنيتها الحجرية، وعاش لفترةٍ قصيرةٍ في جزيرة أرواد السورية حيث رسم العديد من اللوحات التي لها علاقةٌ بالبحر والجو الساحلي.

شمس الكويتية

تعرضت شمس الكويتية لانتقادات لاذعة من رواد السوشيال ميديا بعد تسريب مقطع فيديو لها من إحدى حفلات الزفاف الخاصة والذي كشف عن رقصها الجريء بفستان قصير وشفاف.

فستان شمس الكويتية يحمل توقيع المصمم يوسف الجسمي "جسميكو"، وجاء باللون الفضي البراق، ويعلو طوله عن منتصف الفخذين وجاء محدداً للجسم وضيقاً بشدة وكاشفاً للظهر وكذلك بعض المناطق بمنطقة البطن وأسفل الصدر والتي كانت مغطاة بطبقة من الشيفون.

الاردن وفيتنام

نجح منتخب فيتنام في التأهل لدور الـ8 لبطولة كأس أسيا 2019، عقب تخطيه عقبة منتخب الأردن بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم المنتخب الأردني عن طريق بهاء عبد الرحمن، قبل أن يتعادل منتخب فيتنام عن طريق كونج فيونج في الدقيقة 51.

وقدم المنتخب الفيتنامي مستوى مميز في مباراة اليوم ليحقق انجازا تاريخيا بالتأهل لربع نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، وينتظر منتخب فيتنام الفائز من مواجهة اليابان والسعودية النارية.

شكران مرتجي

تعرضت الفنانة السورية شكران مرتجي، إلى حادث مرور بسيارتها، في أحد شوارع مدينة دمشق، بصحبة ابنة شقيقتها جيلان.

وتداول نشطاء، صورة لسيارة الفنانة بعد الحادث، إذ تحطمت تمامًا من أحد جانبيها، لتبدأ التساؤلات عن الحالة الصحية للفنانة السورية ومدى تضررها من هذا الاصطدام.

وحرصت مرتجي على طمأنة محبيها عقب الحادث، في منشور كتبته عبر حسابها في "إنستجرام"، وقالت الفنانة السورية: "أنا بخير والحمد لله والشكر لله، انفدت بالحديد، قدر الله وما شاء فعل، شكرًا لكل الاتصالات والرسائل والأصدقاء".

وأضافت شكران: "شكرًا يا غوالي، دمتم بخير وجيلان بنت أختي بخير، مجرد رضوض طفيفة، وبحبكم كتير وأنا منيحة والله بمحبتكم ورضا الله والوالدين.. لا تقلقوا".

صنعاء

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تدمير مرافق عسكرية تحوي طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك ضمن عملية عسكرية أطلقها مساء السبت.

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي: "قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء أمس (السبت) عند الساعة (22:45) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعه لقدرات الطائرات بدون طيار في سبعة مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء".

وبين المالكي أن الضربة جاءت بعد "عملية استخبارية دقيقة"، شملت رصد ومراقبة نشاطات الحوثيين وتحركاتهم واتصالاتهم و"أماكن تواجد الخبراء الأجانب".

ولفت إلى أن "الأهداف المدمرة شملت أماكن تخزين الطائرات بدون طيار، وورش التصنيع وقطع الغيار، وورش التركيب والتفخيخ، وأماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات العسكرية".

وجدد المالكي التأكيد أن الاستهداف "يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين وتجنيبهم للأضرار الجانبية".