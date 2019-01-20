، "تعليم الشرقية" تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة وفاة طالبة المدرسة التاسعة بالخفجي ،

- 1/2
- 2/2
كشف المتحدث الرسمي لـ"تعليم الشرقية" سعيد الباحص لـ"الخليج 365" أن وفاة طالبة الخفجي كانت وفاة طبيعية، ولم تتعرض لأي إصابة.
وقال "الباحص": الطالبة فرح فيصل عويد مجول التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة التاسعة بمحافظة الخفجي لم تتعرض إلى أية إصابات، حيث سقطت فجأة أثناء فترة الفسحة، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، ولكن وافتها المنية.
إلى هذا رفع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان تعازي وزير التعليم في وفاة الطالبة فرح فيصل عويد مجول التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة التاسعة بمحافظة الخفجي.
وأعرب مدير عام التعليم في اتصال هاتفي بوالد الطالبة عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الطالبة، سائلين الله تعالى بأن يلهمهم الصبر والسلوان.
"تعليم الشرقية" تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة وفاة طالبة المدرسة التاسعة بالخفجيعبدالله السالم الخليج 365 2019-01-20
كشف المتحدث الرسمي لـ"تعليم الشرقية" سعيد الباحص لـ"الخليج 365" أن وفاة طالبة الخفجي كانت وفاة طبيعية، ولم تتعرض لأي إصابة.
وقال "الباحص": الطالبة فرح فيصل عويد مجول التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة التاسعة بمحافظة الخفجي لم تتعرض إلى أية إصابات، حيث سقطت فجأة أثناء فترة الفسحة، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، ولكن وافتها المنية.
إلى هذا رفع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان تعازي وزير التعليم في وفاة الطالبة فرح فيصل عويد مجول التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة التاسعة بمحافظة الخفجي.
وأعرب مدير عام التعليم في اتصال هاتفي بوالد الطالبة عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الطالبة، سائلين الله تعالى بأن يلهمهم الصبر والسلوان.
20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
04:59 PM
سقطت فجأة أثناء فترة الفسحة وتم نقلها للمستشفى لإسعافها ووافتها المنية
كشف المتحدث الرسمي لـ"تعليم الشرقية" سعيد الباحص لـ"الخليج 365" أن وفاة طالبة الخفجي كانت وفاة طبيعية، ولم تتعرض لأي إصابة.
وقال "الباحص": الطالبة فرح فيصل عويد مجول التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة التاسعة بمحافظة الخفجي لم تتعرض إلى أية إصابات، حيث سقطت فجأة أثناء فترة الفسحة، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، ولكن وافتها المنية.
إلى هذا رفع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان تعازي وزير التعليم في وفاة الطالبة فرح فيصل عويد مجول التي تدرس بالمرحلة الابتدائية بالمدرسة التاسعة بمحافظة الخفجي.
وأعرب مدير عام التعليم في اتصال هاتفي بوالد الطالبة عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الطالبة، سائلين الله تعالى بأن يلهمهم الصبر والسلوان.
، "تعليم الشرقية" تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة وفاة طالبة المدرسة التاسعة بالخفجي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم الشرقية" تكشف لـ"الخليج 365" حقيقة وفاة طالبة المدرسة التاسعة بالخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.