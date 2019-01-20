السعودية اليوم / السلطات الباكستانية تعتقل عدداً من أفراد الشرطة لاتهامهم بقتل أبرياء



إسلام آباد 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واس

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم، عن اعتقال عدد من أفراد وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة على خلفية اتهامهم بقتل أربعة أشخاص أبرياء في مدينة ساهيوال بإقليم البنجاب الباكستاني.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب عثمان بزدار أمر باعتقال جميع أفراد الشرطة الضالعين في الحادثة وفتح تحقيق دقيق للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة إليهم.

وأوضحت المصادر أن فرقة من مكافحة الإرهاب أطلقت النار على سيارة تقل أسرة مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم رجلين وامرأتين وإصابة طفل، زعمت بأنهم كانوا إرهابيين، ولكن اتضح فيما بعد بأنهم لا علاقة لهم بالإرهاب.

واستنكر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الحادث وتعهد بتحقيق العدالة وعدم التسامح مع أي شخص يتجاوز القانون.

// انتهى //

16:09ت م

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إسلام آباد 14 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 20 يناير 2019 م واسأعلنت السلطات الباكستانية اليوم، عن اعتقال عدد من أفراد وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة على خلفية اتهامهم بقتل أربعة أشخاص أبرياء في مدينة ساهيوال بإقليم البنجاب الباكستاني.وأكدت وسائل الإعلام المحلية أن رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب عثمان بزدار أمر باعتقال جميع أفراد الشرطة الضالعين في الحادثة وفتح تحقيق دقيق للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة إليهم.وأوضحت المصادر أن فرقة من مكافحة الإرهاب أطلقت النار على سيارة تقل أسرة مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم رجلين وامرأتين وإصابة طفل، زعمت بأنهم كانوا إرهابيين، ولكن اتضح فيما بعد بأنهم لا علاقة لهم بالإرهاب.واستنكر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الحادث وتعهد بتحقيق العدالة وعدم التسامح مع أي شخص يتجاوز القانون.// انتهى //16:09ت م0131

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