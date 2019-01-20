شكرا لقرائتكم خبر عن في أقل من 24 ساعة.. 4 قرارات سعودية جديدة هامة والان مع التفاصيل

في الساعات الماضية، اتخذت المؤسسات السعودية عدد من القرارات، ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية لتطوير العمل داخل تلك المؤسسات.

بدأت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، في إجراءات استخراج الرخصة الاستثمارية الخاصة بمشروع "دومة الجندل لطاقة الرياح"، الأول من نوعه في المملكة، إيذانا للبدء في بناء محطات طاقة الرياح بسعة 400 ميغاواط، وبتكلفة 500 مليون دولار، بحسب المهندس محمد بن حجاج الحجاج مدير عام قطاع الطاقة والمياه بالهيئة.

وقالت جامعة الطائف الحكومية في السعودية، إنها لم تقرر تدريس الغناء والموسيقى لطلابها وطالباتها بشكل أكاديمي بعد جدل واسع اندلع عقب تقارير إعلامية محلية بهذا الخصوص.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة، صالح الثبيتي، إن إعلان الجامعة قبل نحو عشرة أيام لطلابها وطالباتها بدعوة الراغبين منهم للتسجيل في دورات تعليمية للموسيقى والغناء، لا يندرج ضمن مقررات الجامعة الأكاديمية.

وأضاف الثبيتي الذي كان يتحدث في تصريحات تلفزيونية بثتها محطة “إم بي سي”، أن تدريس الموسيقى أو الغناء في الجامعة يعد نشاطًا لاصفيًا ومبادرة غير إلزامية، وتستهدف الموهوبين في إلقاء الشعر أو غنائه.

وأوضح أن الإعلان تابع لأكاديمية الشعر العربي التي تبنتها جامعة الطائف قبل نحو عامين ونصف، وهي إحدى مبادرات أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، ويعد نادي الشعر ثاني أنشطتها بعد أول مشاريعها وهو إنشاء جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي الأكبر من نوعها في العالم.

وبين أن مسارات نادي الشعر تشمل الشعر والإلقاء والموسيقى، مؤكدًا أنها مسارات غير أكاديمية، وتندرج ضمن نشاطات الجامعة التي أثمرت مع بداية العام الدراسي الحالي عن تأسيس فرقة لإلقاء الشعر وغنائه بالفصحى، مصحوبًا بالموسيقى.

كما كشفت المملكة العربية السعودية، عن شروط الإقامة المجانية الدائمة على أراضيها، وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، أن المستفيدات من قرار الإقامة الدائمة المجانية ذات الخمس سنوات، هن أمهات أبناء المواطنين المطلقات والأرامل فقط.

وقالت الجوازات السعودية، إن الشروط والأوراق المطلوبة لنقل كفالة زوج المواطن على كفالة زوجته المواطنة السعودية هي، بحسب صحيفة "تواصل" السعودية:

1- تعبئة نموذج طلب نقل الخدمات.

2- خطاب تنازل مصدق من الكفيل الحالي مصدق من الغرفة التجارية.

3- تصريح موافقة وزارة الداخلية على الزواج.

4- أصل الإقامة.

5- أصل جواز السفر.

6- صورتين (4/6)

7- سداد رسوم النقل.

وذكرت "الجوازات" أن الأوراق المطلوبة لنقل كفالة أبناء المواطنات على كفالة والدتهم المواطنة السعودية هي:

1- تعبئة نموذج طلب نقل الخدمات.

2- خطاب التنازل مصدق من الكفيل الحالي (الأب).

3- صور إثبات الهوية لكل من الأب والأم والأولاد مع الأصل.

4- صور شهادات الميلاد مع الأصل.

5- حضور الكفيل شخصيا (الأم) لدى القسم النسائي لتقديم المعاملة.

6- تصريح موافقة وزارة الداخلية على الزواج.

7- صورتين (4 / 6)

وأكدت "الجوازات" أن اللائحة التنفيذية الخاصة بإقامة أم أبناء المواطنين من غير السعوديات الدائمة، قيد التنفيذ ويتعين عليهن مراجعة إدارة الجوازات بالأوراق التالية:

1- تعبئة النموذج الخاص بطلب الإقامة الدائمة.

2- صورة جواز السفر.

3- صورة كارت الإقامة.

4- صورة صك الطلاق.

5- صورة عقد النكاح موضح عليه موافقة وزارة الداخلية على الزواج.

6- صورة شهادة ميلاد الأبناء.

7- صورة كارت العائلة.

8- صك إثبات الحالة الاجتماعية أنها غير متزوجة.

9- شهادة الوفاة.

وكذلك وقعت المملكة العربية السعودية ، وجنوب أفريقيا، مذكرة نوايا لبحث أوجه التعاون بين البلدين في صناعة النفط والغاز ودراسة إنشاء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات بجنوب أفريقيا، بإشراف وتعاون مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الجنوب أفريقية، وفي موقع يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، وقع المذكرة عن الجانب السعودي مع وزير الطاقة بجمهورية جنوب أفريقيا جيف راديبيه، بحضور وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد القصبي.

وكان سيريل رامافوزا ، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ، قد التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اللذين يزوران جنوب أفريقيا حاليا، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين في مجالات التجارة وحماية الاستثمارات، ومناقشة آخر مستجدات الطاقة والطاقة المتجددة وفرص الشراكات الاستثمارية الواعدة بين البلدين.

وتستهدف مذكرة النوايا تعزيز التعاون المشترك بين السعودية وجنوب أفريقيا في مجالات استكشاف وإنتاج وتكرير وتخزين وتسويق ونقل وتوزيع النفط والغاز؛ وتطبيق التقنيات الحديثة في صناعة النفط والغاز، كما تؤكد المذكرة قوة ومتانة العلاقات التجارية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين، وحرصهما على موثوقية إمدادات الطاقة وبشكل مستدام.