مشاهدة مباراة إيران وعمان بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

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في مباراة قوية يلتقي المنتخب العماني أمام نظيره منتخب إيران، في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأسيوية، في مباراة يترقبها جمهور الكرة العربية، كورة لايف مشاهدة مباراة إيران وعمان بث مباشر.

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منتخب إيران الذي نجح في تصدر المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، يدخل موقعة الليلة وهو عينه على التأهل أمام نظيره العماني ثالث المجموعة السادسة خلف اليابان وأوزبكستان بعدما حصد 3 نقاط من 3 مباريات، في مباراة صعبة على المنتخبين، يلا شوت مشاهدة مباراة ايران وعمان بث مباشر في كأس آسيا.

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ونجح منتخب ايران في التأهل لدور الـ 16 للبطولة القارية عقب تصدره للمجموعة الرابعة حين جمع 7 نقاط من فوزين وتعادل فيما وصل المنتخب العماني لدور الـ 16 كأفضل ثالث من المجموعة السادسة بعد أن جمع 3 نقاط من فوز وحيد وخسارتين، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة ايران وعمان بث مباشر.

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وسوف تنطلق مواجهة عمان ضد ايران في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، وتنقل المباراة عبر قنوات beIN SPORTS MAX 2 HD وbeIN SPORTS MAX 1 HD وAlkass EXTRA One HD وAlkass EXTRA TWO HD، على أن يقوم المعلق الرياضي رؤوف خليف بالتعليق على أحداث المباراة، كورة ستار مشاهدة مباراة إيران وعمان بث مباشر اليوم الأحد .