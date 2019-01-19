شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

تقدم "الفجر السعودي"، بث مباشر لمباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وضيفه كريستال بالاس، التي تجمعهما على ملعب "آنفيلد" بالجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال ب بالاس اليوم السبت في الدوري الإنجليزي .

وينطلق البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الخامسة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ويديرها الحكم جوناثان موس، ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف.

ويحتل الريدز بقيادة الفرعون المصري قمة جدول "البريميرليج" برصيد 57 نقطة بفارق 4 نقاط عن مطارده مانشستر سيتي، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

ويسعى الفرعون المصري محمد صلاح لمواصلة هز الشباك والانفراد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي حيث يتساوى مع الثنائي هاري كين قائد توتنهام وأوباميانج مهاجم آرسنال.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.



خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - فابينيو - أليكساندر آرنولد.

خط الوسط: فينالدوم - شاكيري- جوردان هندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت .