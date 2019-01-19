Arsenal مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر bein sport | يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

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Arsenal مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع مباراة قمة في المتعة الكروية، عندما يستضيف فريق آرسنال نظيره تشيلسي، في قمة مباريات الجولة الـ23 للبريميرليج، في مباراة قوية للغاية، كورة لايف مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي اليوم السبت في البريمير ليج.

مشاهدة مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر bein sport

المدفعجية يدخلون موقعة اليوم من اجل تحسين الموقف واستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في الترتيب، حيث يحتل الجانرز المركز الخامس برصيد 41 نقطة، بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد السادس، ويسعى ارسنال لتحقيق الفوز لتقليص الفارق المباشر بينه وبين تشيلسي صاحب المركز الرابع في لائحة الترتيب إلى 3 نقاط فحسب، إذ يبلغ الفارق حاليا 6 نقاط.

بث مباشر مباراة أرسنال وتشيلسي bein sport | يلا شوت الجديد

تشيلسي الذي يحتل رابع ترتيب البريميرليج، يسعى للفوز على آرسنال في تلك المباراة الصعبة، ويعاني البلوز فترة من عدم الاستقرار الإعلامي مع تكاثر الأقاويل حول رحيل مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا وقرب وصول المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجوايين.

مباراة أرسنال وتشيلسي بث مباشر يلا شوت الجديد | كول كورة | كورة لايف

وستقام مباراة ارسنال وتشيلسي على ارضية ملعب الإمارات في تمام الساعة 19.15 توقيت القاهرة، ويقود المباراة تحكيميا المخضرم أنتوني تايلور، وتنقل مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي، على قناة beIN Sports HD2 بصوت المعلق الدزائري حفيظ دراجي.