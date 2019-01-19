LiveHD7 | كأس الكونفدرالية.. يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك واتحاد طنجة اليوم 19 يناير | كورة لايف | الاسطورة

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بث مباشر مباراة الزمالك واتحاد طنجة يلا شوت

سيكون عشاق القلعة البيضاء، على موعد مع مواجهة جديدة للزمالك عندما يستقبل فريق اتحاد طنجة المغربي في السابعة مساء اليوم السبت 19-1-2019 في إياب دور الـ32 التكميلي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في بث سريع، كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة المغربي اليوم السبت.

مباراة الزمالك واتحاد طنجة اليوم 19 يناير | كورة لايف

يدخل الزمالك مباراة اليوم وهو منتشي بالتعادل السلبي في لقاء الذهاب بطنجة، على الرغم من كون الزمالك أقرب للفوز في مباراة الذهاب الا أن التعادل السلبي نتيجة جبدة، وفي حالة تحقيق أي انتصار سيكون كفيل بتأهل الفارس الأبيض لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، ويسعى الزمالك للفوز باللقب وتعويض خسارته للبطولة عام 2015 عندما خرج من الدور نصف النهائي على يد النجم الساحلي، وسيعتمد جروس مدرب الزمالك على خماسي الفريق محمود جنش حارس الفريق وطارق حامد دينامو القلعة البيضاء وثلاثي الهجوم اوباما وكهربا وعمر السعيد لتحقيق فوز غالي.

LiveHD7 بث مباشر مباراة الزمالك واتحاد طنجة

محليا يسير الزمالك بشكل جيد، حيث يحتل المركز الأول برصيد 41 نقطة جمعها الفريق من الفوز في 13 مباراة وتعادل في لقائين وخسر مباراة، ويخشى جروس من تكرار سيناريو البطولة العربية والخروج مبكرا كما حدث في مباراة الاتحاد السكندري، لذا عقد السويسري جلسة مع اللاعبين وحثهم على التركيز وعدم الاستهانة بالخصم، كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة بث مباشر اليوم السبت في الكونفدرالية الإفريقية.

بث مباشر مباراة الزمالك واتحاد طنجة كورة لايف | الاسطورة

اتحاد طنجة الفريق المغربي الذى كان بمثابة المفاجأ ة للجميع في الموسم الماضي بعدما توج بلقب الدوري المغربي، يسعى لتحقيق نتيجة ايجابية وخطف بطاقة التاهل لدور المجموعات للكونفدرالية، وعلى الرغم من تراجع الفريق في الموسم الحالي، الا أنه أمامه فرصة تاريخية لكتابة تاريخ جديد له بالبطولة الإفريقية، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الزمالك واتحاد طنجة اليوم السبت 19-1-2019 بث مباشر في الكونفدرالية الإفريقية.

وتقوم قناة أون سبورت بنقل المباراة بشكل حصري اليوم في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 19 يناير 2019، ويسبقه الاستوديو التحليلي للمباراة، كول كورة مشاهدة مباراة الزمالك و اتحاد طنجة بث مباشر اليوم السبت في الكونفدرالية الإفريقية.