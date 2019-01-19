MO Salah مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool | كول كورة | كورة لايف

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مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر bein sport

يقود الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، الريدز في مباراة صعبة اليوم أمام نظيره كريستال بالاس، في الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة 17:00، في المباراة التي تقام بينهما لحساب الجولة الـ23 للبريمير ليج، في مباراة قوية، كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

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الريدز يدخل مباراة اليوم على ملعبه أنفيلد وهو في قمة ترتيب البريمير ليج برصيد 57 نقطة، الليفر يقدم موسم رائع ونجحوا في تحقيق 18 انتصارا في العام الحالي ببطولة الدوري من أصل 22 لقاء، حيث تعادل في 3 وسقط في مباراة وحيدة كانت أمام السيتي، ليفربول الذي حجز مقعده في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، يسعى لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة العزف على سيمفونية الصدارة منفردا وبفارق 4 نقاط على السيتزن 4 منافسيه، ويخطط يوجن كلوب ماكينة الريدز الألمانية لتحقيق انتصار جديد الليلة، وسيكون الرباعي فيريمينو وشاكيري وماني وصلاح هم أبرز أسلحة الريدز الليلة، يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس.

ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر bein sport | يلا شوت Liverpool

على الجانب الأخر يدخل نادي كريستال بالاس مواجهة اليوم وهو في المركز الرابع عشر برضيد 22 نقطة، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز اليوم لتحسين موقفة في البطولة الإنجليزية، وسيكون المصري محمد صلاح واضعا هدفا واضحا أمام نصب عينيه وهو الانفراد بصدارة هدافي البريمير ليج، حيث يحتل المركز الأول منافسة مع الجابوني أوباميانج والإنجليزي هاري كين، كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس اليوم السبت 19-1-2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر bein sport | كول كورة | كورة لايف

ليفربول صاحب المركز الأول في الدوري الإنجليزي، يأتي خلفه السيتي برصيد 53 نقطة، ثم توتنهام ثالثا برصيد 48 نقطة وتشيلسي رابعا برصيد 47 نقطة ثم أرسنال واليونايتد، وتحظي بطولة البريمير ليج هذا الموسم بمشاهدة عالية، وتنقل مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس عبر قناة بي ان سبورتس الرياضية اتش دي ، beIN SPORTS HD .