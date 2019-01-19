، المسابقات تصدر جدول مباريات دور الستة عشر في كأس الملك ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي جاءت على النحو التالي:
الاثنين 21 يناير:
الفيحاء - النصر: تقام عند الساعة 6:15 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
التقدم - الاتحاد: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
الهلال - الفيصلي: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
الثلاثاء 22 يناير:
الباطن - الرائد: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.
أبها - الجيل: تقام عند الساعة 3:55 عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.
الأربعاء 23 يناير:
القيصومة - الاتفاق: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.
التعاون - الشباب: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
الأهلي - الوحدة: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
المسابقات تصدر جدول مباريات دور الستة عشر في كأس الملكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-19
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي جاءت على النحو التالي:
الاثنين 21 يناير:
الفيحاء - النصر: تقام عند الساعة 6:15 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
التقدم - الاتحاد: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
الهلال - الفيصلي: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
الثلاثاء 22 يناير:
الباطن - الرائد: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.
أبها - الجيل: تقام عند الساعة 3:55 عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.
الأربعاء 23 يناير:
القيصومة - الاتفاق: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.
التعاون - الشباب: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
الأهلي - الوحدة: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:18 AM
أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي جاءت على النحو التالي:
الاثنين 21 يناير:
الفيحاء - النصر: تقام عند الساعة 6:15 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
التقدم - الاتحاد: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
الهلال - الفيصلي: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.
الثلاثاء 22 يناير:
الباطن - الرائد: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.
أبها - الجيل: تقام عند الساعة 3:55 عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.
الأربعاء 23 يناير:
القيصومة - الاتفاق: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.
التعاون - الشباب: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
الأهلي - الوحدة: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
، المسابقات تصدر جدول مباريات دور الستة عشر في كأس الملك ،
المصدر : الخليج 365
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