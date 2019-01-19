، المسابقات تصدر جدول مباريات دور الستة عشر في كأس الملك ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي جاءت على النحو التالي:

الاثنين 21 يناير:

الفيحاء - النصر: تقام عند الساعة 6:15 مساءً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.

التقدم - الاتحاد: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الهلال - الفيصلي: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

الثلاثاء 22 يناير:

الباطن - الرائد: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

أبها - الجيل: تقام عند الساعة 3:55 عصراً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

الأربعاء 23 يناير:

القيصومة - الاتفاق: تقام عند الساعة 3:30 عصراً على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن.

التعاون - الشباب: تقام عند الساعة 6:20 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الأهلي - الوحدة: تقام عند الساعة 8:05 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.