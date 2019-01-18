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yalla shoot.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي بث مباشر | بي أن سبورت

يستقبل فريق الإسماعيلي نظيره الإفريقي التونسي اليوم الجمعة 18 -1-2019 في السادسة مساءا بتوقيت مصر الخامسة مساءا بتوقيت تونس، في مباراة مثيرة وصعبة على الفريقين بالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الأفريقي، كورة لايف مشاهدة مباراة الإسماعيلي والافريقي التونسي بث مباشر.

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يدخل فريق الإسماعيلي مباراة اليوم وهو قادم من هزيمة في اجواء متقلبة أمام مازيمبي الكونغولي، بعدما كان الدراويش قريبين للغاية من تحقيق الفوز، حيث تحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ولكن أهدرها نجم الفريق باهر المحمدي، وعلى الرغم من لعب فريق مازيمبي الشوط الثاني بالكامل بعشر لاعبين فقط بعد طرد حارسه في الشوط الأول خسر الإسماعيلي بهدفين دون رد، وسيسعى فريق الإسماعيلي لتحقيق أول انتصار له بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا اليوم، وسيعول الفريق كثيرا على قدرات محمود متولي وباهر المحمدي، بالإضافة لسرعات شيلونجو الوافد الجديد، يلا شوت مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الإفريقي بث مباشر اليوم الجمعة.

kora live.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي بث مباشر | بي أن سبورت | كول كورة

وقرر حسني عبد ربه قائد الفريق اعتزال الكرة واضعا حدا لمسيرته الكروية، بعد أكثر من 16 عاما من العطاء داخل صفوف الدراويش، ورفض القيصر اللعب في مصر لأي فريق غير الإسماعيلي، على الرغم من حصول مسئولي الأهلي عام 20007 على توقيع اللاعب، وحقق عبد ربه نجاحات كثيرة أبرزها الفوز بلقب بطولة أمم إفريقيا 2008 و2010 وكان أفضل لاعب في بطولة أمم إفريقيا 2008، كورة ستار مشاهدة مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي بث مباشر اليوم الجمعة في دوري ابطال افريقيا.

بث مباشر مباراة الإسماعيلي والإفريقي التونسي

الافريقي التونسي الفريق الضيف في مباراة اليوم، يسعى هو الأخر لتعديل وضعه ىعد الخسارة في اولى مبارياته بدور المجموعات، ويحتل الافريقي المركز االسابع في جدول الدوري التونسي، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة الاسماعيلي والافريقي اليوم الجمعة 18-1-2019 في دوري ابطال افريقيا.

ومن المقرر أن تقوم قناة بي ان سبورتس اتش دي بنقل مباراة الإسماعيلي والإفريقي في بث حي ومباشر اليوم الجمعة، في بث حي وسريع بدون تقطيع .