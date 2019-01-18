شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الترجي التونسي وبلاتينيوم بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا والان مع التفاصيل

يستقبل فريق الترجي التونسي نظيره بلاتينبوم الزيمبابوي مساء اليوم الجمعة في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الترجي مباراته ضد بلاتينيوم على استاد رادس وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع نادي الترجي التونسي في المجموعة الثانية من دور المجموعات بالشامبيونزليج الإفريقي برفقة أندية؛ حورويا الغيني وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وبلاتينيوم.

وكان نادي الترجي قد تعادل خارج أرضه أمام حورويا الغيني بهدف لمثله في الجولة الأولى من دور المجموعات ليضيف نقطة لرصيده.

وسيتم نقل مباراة الترجي التونسي مع بلاتينيوم في الجولة الثانية من دور المجموعات عبر قناة بي إن سبورت2 HD بصوت المعلق رؤوف خليف.

ويأتي ترتيب المجموعة قبل الجولة الثانية من هذا الدور كالتالي:

1- الترجي التونسي: نقطة

2- حورويا الغيني: نقطة

3- أورلاندو بايرتس: نقطة

4- بلاتنيوم: نقطة