شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الاهلي وشبيبة الساورة بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا 2019 والان مع التفاصيل

يخوض فريق الأهلي المصري مواجهة قوية ضد نظيره شبيبة الساورة الجزائري مساء اليوم الجمعة ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي خارج أرضه ضد شبيبة الساورة الجزائري على استاد بشار وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مدينة القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع النادي الأهلي المصري في المجموعة الرابعة من دور المجموعات بالشامبيونزليج الإفريقي برفقة أندية؛ فيتا كلوب وشبيبة الساورة الجزائري وسيمبا التنزاني.

وكان النادي الأهلي قد فاز على فيتا كلوب في مصر بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات ليضيف ثلاث نقاط إلى رصيده.

ويدخل نادي شبيبة الساورة اللقاء على أمل تحسين صورته بعد الخسارة أمام سيمبا التنزاني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

وسيتم نقل مباراة الأهلي المصري مع شبيبة الساورة في الجولة الثانية من دور المجموعات عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي ومحمد الكواليني.

ويأتي ترتيب المجموعة قبل الجولة الثانية من هذا الدور كالتالي:

1- سيمبا التنزاني: 3 نقاط

2- الأهلي المصري: 3 نقاط

3- فيتا كلوب: بدون نقاط

4- شبيبة الساورة: بدون نقاط