مشاهدة مباراة الاسماعيلي والافريقي التونسي بث مباشر اليوم في دوري ابطال افريقيا

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يحل فريق الإفريقي التونسي ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلي مساء اليوم الجمعة ويأتي ذلك في إطار المباراة التي ستجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويستضيف استاد الإسماعيلية مباراة الدراويش مع الإفريقي التونسي وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
ويقع نادي الإسماعيلي في المجموعة الثالثة من دور المجموعات بالشامبيونزليج الإفريقي برفقة أندية؛ الإفريقي التونسي ومازيمبي الكونغولي وشباب قسنطينة الجزائري.
وكان نادي الإسماعيلي قد خسر خارج أرضه من مازيمبي الكونغولي بهدفين دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات ليفقد أول ثلاث نقاط.
وسيتم نقل مباراة الإسماعيلي مع الإفريقي التونسي في الجولة الثانية من دور المجموعات عبر قناة بي إن سبورت 1 HD بصوت المعلق علي محمد علي وعصام الشوالي.
ويأتي ترتيب المجموعة قبل الجولة الثانية من هذا الدور كالتالي:
1- مازيمبي الكونغولي: 3 نقاط
2- شباب قسنطينة: 3 نقاط
3- الأفريقي التونسي: بدون نقاط
4- الإسماعيلي: بدون نقاط
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