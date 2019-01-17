السعودية اليوم / إطلاق برنامج تأهيل المحامين بجامعة الملك خالد

أبها 11 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 17 يناير 2019 م واسانطلق أمس بجامعة الملك خالد برنامج إعداد المحامين المؤهل لرخصة المحاماة وذلك في ضوء اتفاقية الشراكة والتعاون بين جامعة الملك خالد ووزارة العدل ممثلة في مركز التدريب العدلي.وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة الدكتور عمر علوان عقيل أن البرنامج يتميز بأنه منتهي بالحصول على رخصة المحاماة، ويعد برنامج نظري وعملي وفق منهجية علمية وتدريب احترافي، يسعى إلى تحقيق جودة في المخرجات، بالإضافة إلى توفير بيئة مميزة للمتدربين، وتنوع في مسارات التأهيل لتلبية كافة احتياجات وظروف المتقدمين، كما يشمل عددًا من أدوات التطوير المهني المختلفة كحلقات النقاش والتدريب والمحاكاة والبحث الإجرائي والقراءات الموجهة.وأكد على أنه تم استقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك خالد من كلية الأعمال وكلية الشريعة وأصول الدين بالإضافة إلى خبراء العدل والقضاء في وزارة العدل و مركز التدريب العدلي.وأضاف: تتعدد مسارات البرنامج لتشمل المسار المهني ومدته ثلاث سنوات لمؤهل البكالوريوس بحيث يتم في السنة الأولى دراسة لمدة فصلين دراسيين تركز على الجانب المعرفي بمعدل "16" ساعة في كل فصل و يشمل 9 مقررات دراسية، وفي السنة الثانية دورات تدريبية قصيرة تركز على الجانب المهاري، وتشتمل السنة الثالثة على تطبيق عملي ينفذ في (المحاكم الشرعية – الإدارات القانونية – مكاتب المحاماة)، وفي نهاية البرنامج يحصل المتدرب على شهادة اجتياز البرنامج مع شهادة دبلوم محاماة بالإضافة لشهادة لكل دورة تدريبية يحضرها، على أن يتواصل المتدرب مع الإدارة العامة للمحاماة لاستيفاء وبقية الشروط للحصول على رخصة المحاماة.// انتهى //14:41ت م0112