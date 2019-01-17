انت الان تتابع تفاصيل خبر الكشف عن رحلة من أبوظبي إلى "إسرائيل" عبر أجواء السعودية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 17 يناير 2019 08:09 صباحاً - كشف موقع "فلايت رادار" عن مسار رحلة طائرة خاصة من العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى "إسرائيل"، مرت بالأجواء السعودية.

وكتب أحد الصحفيين الإسرائيليين، على موقع "تويتر"، أمس الأربعاء: "رحلة مثيرة جداً للاهتمام من الخليج: طائرة خاصة (9H-VCL) تصل مباشرة من أبوظبي إلى إسرائيل (من دون توقف في عمّان)"، مرفقاً صورة للرحلة.

وشهدت الإمارات تقارباً غير مسبوق مع "إسرائيل" في الفترة الأخيرة، وباتت تسير بطريق التطبيع العلني مع الاحتلال، كما يرى مراقبون.

وكشفت عدة تقارير عن زيارات سرية ولقاءات تمت بين مسؤولين إسرائيليين وإماراتيين.

وآخر ما كُشف عن العلاقات بين الإمارات و"إسرائيل" كان في الثامن من يناير الجاري، إذ بينت القناة العاشرة العبرية أن زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حزب العمل، آفي غباي، زار العاصمة الإماراتية أبوظبي سراً، في الثاني من ديسمبر الماضي.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) نقلت على موقعها الإلكتروني، أن رئيس لجنة الشؤون العامة الأمريكية-الإسرائيلية (أيباك)، مورت فريدمان، كشف عن زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال غادي إيزنكوت، الإمارات سراً، خلال نوفمبر الماضي، مرتين.

والتقى إيزنكوت، خلال الزيارة، وليَّ عهد أبوظبي محمد بن زايد، وعدداً من كبار العسكريين الإماراتيين، وتم الاتفاق على بيع أسلحة لأبوظبي، وعلى زيارة ضباط إماراتيين كبار "إسرائيل" قريباً جداً.

كما سبق أن استُقبلت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ميري ريغيف، على رأس وفد رياضي قادم من "تل أبيب"، للمشاركة في بطولة أبوظبي للجودو بأكتوبر الماضي.

وعلى الصعيد السياسي، التقى سفيرا الإمارات والبحرين: يوسف العتيبة، وعبد الله بن راشد آل خليفة، رئيسَ الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في مطعم راقٍ بواشنطن، في مارس الماضي، وناقشا معه العلاقات الثنائية.

ورسمياً، ترتبط "إسرائيل" بعلاقات دبلوماسية فقط مع الأردن ومصر، وكانت تحرص دائماً على إخفاء أسماء الدول العربية التي تُقيم علاقات سياسية واقتصادية أو أمنية معها؛ خوفاً من المواقف الشعبية الغاضبة.