، "الأرصاد" تصدر "تحذيراً" على الجوف ومحافظاتها من عاصفة ترابية ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستمر حتى الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح الخميس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تحذيراً من استمرار النشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الجوف تشمل كلاً من: ( سكاكا- دومة الجندل-القريات) والأجزاء المجاورة لها.

وبينت الأرصاد أن "التحذير" يبدأ الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح غد الخميس.



وتشهد منطقة الجوف الآن رياح شديدة محملة بالأتربة والغبار.