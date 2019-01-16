السعودية اليوم / "تبيان".. برنامج تدريبي ضمن فعاليات "أسبوع التلاحم الوطني بنجران"



نجران 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واس

يواصل أسبوع التلاحم الوطني بمنطقة نجران تقديم فعالياته وانشطته المنوعة، حيث أُقيم اليوم برنامج "تبيان" للحوار ووقاية الشباب من الفكر المتطرف، وذلك بالثانوية الثالثة عشرة للبنات بنجران.

ويهدف البرنامج الذي قدمته، منى الغامدي إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف بجميع أشكاله، ووقاية الطالبات من التأثر بالأفكار المتطرفة، وتزويد المشاركات بالبرامج التدريبية والمهارات اللازمة التي ستمكنهم من تقويم الأفكار وتفنيدها، وتعميق لغة الحوار والتفاهم لمعالجة المشكلات الفكرية، كما تناول البرنامج دور الأسرة وتماسكها في حماية الأبناء من التفكك والانحراف الفكري يتطلب درجة عالية من الوعي واستشعار المسؤولية وبناء قاعدة كاملة بأهمية الأسرة وتماسكها في وقاية الابناء وتوفير الحصانة الفكرية لديهم ضد التطرف. // انتهى //

16:12ت م

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نجران 10 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 16 يناير 2019 م واسيواصل أسبوع التلاحم الوطني بمنطقة نجران تقديم فعالياته وانشطته المنوعة، حيث أُقيم اليوم برنامج "تبيان" للحوار ووقاية الشباب من الفكر المتطرف، وذلك بالثانوية الثالثة عشرة للبنات بنجران.ويهدف البرنامج الذي قدمته، منى الغامدي إلى نشر قيم الوسطية والاعتدال، ونبذ التطرف بجميع أشكاله، ووقاية الطالبات من التأثر بالأفكار المتطرفة، وتزويد المشاركات بالبرامج التدريبية والمهارات اللازمة التي ستمكنهم من تقويم الأفكار وتفنيدها، وتعميق لغة الحوار والتفاهم لمعالجة المشكلات الفكرية، كما تناول البرنامج دور الأسرة وتماسكها في حماية الأبناء من التفكك والانحراف الفكري يتطلب درجة عالية من الوعي واستشعار المسؤولية وبناء قاعدة كاملة بأهمية الأسرة وتماسكها في وقاية الابناء وتوفير الحصانة الفكرية لديهم ضد التطرف. // انتهى //16:12ت م0178

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