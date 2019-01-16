، بالفيديو.. "النادر": أتحدى آل الشيخ في فئة المئة "مجاهيم".. وهذه له إن فاز عليّ ،

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ما هي إلا أيام من إعلان المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الدخول في عالم الإبل حتى بدأت الإثارة والتنافس، حيث أعلن رجل الأعمال ومالك منقية المجاهيم فرحان النادر تحدي "آل الشيخ" في فئة المئة مجاهيم بمسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.
وتفصيلاً، قال مالك منقية المجاهيم فرحان النادر في مداخلة أمس الثلاثاء مع قناة الأماكن الفضائية في برنامج المهرجان عن إعلان تركي آل الشيخ إنه زعيم المجاهيم؛ أتحدى معالي المستشار فئة المئة "مجاهيم" وفي حالة قبوله التحدي" إن فاز عليّ يختار من إبلي اثنتين وفي حالة فوزي عليه اختار من إبله أربع".
يذكر أن مالك الإبل المجاهيم فرحان النادر حصل على المركز الثاني في فئة 100 العام الماضي.
وكان المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قد أكد قدومه لعالم الإبل والمشاركة في منافسات المجاهيم وكسر الاحتكار والجوائز في منافسات الإبل، مشيراً إلى أنه سيشارك في منافسات المجاهيم، معلناً تحديه لكل ملاك المجاهيم.
وأكد أن منقية آل الشيخ لن تتوقف مسيرتها إلا في القمة، وأعطى إعلانه التحدي ودخول عالم الإبل مؤشراً لإثارة التنافس والارتفاع في أسعار الإبل وخاصة المجاهيم.
بالفيديو.. "النادر": أتحدى آل الشيخ في فئة المئة "مجاهيم".. وهذه له إن فاز عليّمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-01-16
ما هي إلا أيام من إعلان المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الدخول في عالم الإبل حتى بدأت الإثارة والتنافس، حيث أعلن رجل الأعمال ومالك منقية المجاهيم فرحان النادر تحدي "آل الشيخ" في فئة المئة مجاهيم بمسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.
وتفصيلاً، قال مالك منقية المجاهيم فرحان النادر في مداخلة أمس الثلاثاء مع قناة الأماكن الفضائية في برنامج المهرجان عن إعلان تركي آل الشيخ إنه زعيم المجاهيم؛ أتحدى معالي المستشار فئة المئة "مجاهيم" وفي حالة قبوله التحدي" إن فاز عليّ يختار من إبلي اثنتين وفي حالة فوزي عليه اختار من إبله أربع".
يذكر أن مالك الإبل المجاهيم فرحان النادر حصل على المركز الثاني في فئة 100 العام الماضي.
وكان المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قد أكد قدومه لعالم الإبل والمشاركة في منافسات المجاهيم وكسر الاحتكار والجوائز في منافسات الإبل، مشيراً إلى أنه سيشارك في منافسات المجاهيم، معلناً تحديه لكل ملاك المجاهيم.
وأكد أن منقية آل الشيخ لن تتوقف مسيرتها إلا في القمة، وأعطى إعلانه التحدي ودخول عالم الإبل مؤشراً لإثارة التنافس والارتفاع في أسعار الإبل وخاصة المجاهيم.
16 يناير 2019 - 10 جمادى الأول 1440
01:09 AM
بعد إعلان رئيس هيئة الترفيه المشاركة لكسر الاحتكار والجوائز في منافسات الإبل
ما هي إلا أيام من إعلان المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الدخول في عالم الإبل حتى بدأت الإثارة والتنافس، حيث أعلن رجل الأعمال ومالك منقية المجاهيم فرحان النادر تحدي "آل الشيخ" في فئة المئة مجاهيم بمسابقة مهرجان الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل.
وتفصيلاً، قال مالك منقية المجاهيم فرحان النادر في مداخلة أمس الثلاثاء مع قناة الأماكن الفضائية في برنامج المهرجان عن إعلان تركي آل الشيخ إنه زعيم المجاهيم؛ أتحدى معالي المستشار فئة المئة "مجاهيم" وفي حالة قبوله التحدي" إن فاز عليّ يختار من إبلي اثنتين وفي حالة فوزي عليه اختار من إبله أربع".
يذكر أن مالك الإبل المجاهيم فرحان النادر حصل على المركز الثاني في فئة 100 العام الماضي.
وكان المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قد أكد قدومه لعالم الإبل والمشاركة في منافسات المجاهيم وكسر الاحتكار والجوائز في منافسات الإبل، مشيراً إلى أنه سيشارك في منافسات المجاهيم، معلناً تحديه لكل ملاك المجاهيم.
وأكد أن منقية آل الشيخ لن تتوقف مسيرتها إلا في القمة، وأعطى إعلانه التحدي ودخول عالم الإبل مؤشراً لإثارة التنافس والارتفاع في أسعار الإبل وخاصة المجاهيم.
، بالفيديو.. "النادر": أتحدى آل الشيخ في فئة المئة "مجاهيم".. وهذه له إن فاز عليّ ،
المصدر : الخليج 365
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