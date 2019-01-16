، فيديو.. "الخثلان": بطاقات التأمين الطبي بقيمة 200 ريال.. ميسر ولا تجوز ،

محمد بن مسعود - الدمام - التخفيض إنما يجوز إذا كان يبذل مجانًا أما بعوض فيكون مترددًا بين الغُنم والغُرم

أفتى عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، بعدم جواز بطاقات التأمين الطبي التي يشتريها الإنسان بقيمة 200 ريال في مقابل أن تقدم له تخفيضات وخصومات بنسب معينة في عدد كبير من العيادات والمستشفيات والمختبرات والمراكز الطبية، مبررًا تحريمها بقوله: "ما دام أنها تؤخذ برسوم". وحذر من أنها تنطبق عليها قاعدة "الميسر".

وتفصيلاً، سُئل الشيخ الخثلان ضمن برنامج الجواب الكافي التلفزيوني عن حكم بطاقات التأمين الطبي التي يشتريها الإنسان بمبلغ 200 ريال، وتدله على كم كبير من المستشفيات والمختبرات التي تقدم له تخفيضًا بنسبة معينة؟

فكان رده: "هذه لا تجوز، ما دام أنها تؤخذ برسوم فإنها لا تجوز. التخفيض إنما يجوز إذا كان يبذل مجانًا، فإذا بُذل مجانا فلا بأس، أما إذا بذل بعوض فيكون حينئذ مترددًا بين الغُنم والغُرم؛ فتنطبق عليه قاعدة الميسر، وهذا لا يجوز".