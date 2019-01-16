شكرا لقرائتكم التدريب التقني بالرياض ينظم مسابقة المهارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بدأت اليوم منافسات مسابقة منطقة الرياض للمهارات، التي تنظمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة بالتعاون مع الأمانة العامة لمسابقة المهارات، وتحتضنها الكلية التقنية بالرياض للبنين والكلية التقنية للبنات في حيّ صلاح الدين.



وأوضح مدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل, أن عدد المشاركين في المسابقة 202 متسابق ومتسابقة من 24 وحدة تعليمية وتدريبية من منطقة الرياض يمثلون التعليم العام والجامعي، مشيراً إلى أن المسابقة تقام على مدى يومين, مبيناً أن الأمانة العامة ووفق الشروط والمعايير الدولية المعتمدة أقرت 12 مهارة 9 منها للبنين وهي مهارات (تقنية السيارات، تصميم مواقع الإنترنت، إدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، التوصيلات الكهربائية، الحلول البرمجية للأعمال، الإلكترونيات، اللحام، التبريد والتكييف ومهارة الرسم الهندسي الأوتوكاد ” و3مهارات للبنات ” تصفيف الشعر، والتصميم الجرافيكي، وتقنية الأزياء).



من جانبه أفاد عضو هيئة التدريب بمنطقة تبوك المشرف بفريق العمل بمهارة إدارة نظم الشبكات بالمسابقة المهندس عبدالله باخشوين، أن المستويات مختلفة بين المتسابقين, حيث سيكون هناك 36 متأهلاً ويحصلون على ميداليات (ذهبية وفضية وبرونزية) عن منطقة الرياض بواقع 3 متأهلين في كل مهارة من مهارات المسابقة وعددها 12 مهارة.



فيما عبر عدد من الطلاب المشاركين بالمسابقة, عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المسابقة والتعرف على نظام الاختبارات واكتساب مهارات جديدة.



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