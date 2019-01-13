، الليرة التركية أرخص عملة .. عجز اقتصادي يتواصل والأسعار ترتفع ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما باعت "الخزانة" سندات طويلة بمليار دولار قبل انتخابات المحليات

كشفت بيانات البنك المركزي التركي، أمس أول الجمعة، أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية بلغ 986 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي، مع استمرار بطء النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار الواردات بفعل انخفاض الليرة بشدة العام الماضي.

وكان ميزان المعاملات الجارية مصدر قلق كبير للمستثمرين؛ حيث ظل لفترة طويلة يسجل عجزاً، بما جعل الاقتصاد معتمداً على التدفقات الخارجية التي بها مضاربات لتمويل العجز.

ووفقا لما نقلته صحيفة "زمان" التركية، عن 17 خبيراً اقتصادياً، فإن متوسط التقديرات للعجز في العام بالكامل 28 مليار دولار، مقارنة بـ 36 مليار دولار في توقعات حكومية جرى الإعلان عنها في سبتمبر، و47.4 مليار دولار في 2017.

وفي سياق تخفيف بعض القيود المالية على المستثمرين وإنعاش الأسواق، باعت وزارة الخزانة التركية سندات طويلة الأجل بقيمة مليار دولار ذلك قبل انتخابات المحليات المقرر إجراؤها في مارس المقبل، على أن يتم سداد هذه السندات في أبريل 2029 وبسعر فائدة قدره 625 .7 %، بحسب بيانات وكالة بلومبيرج الاقتصادية للأنباء، وهو ما يزيد قليلاً على سعر العائد على السندات التركية العشرية المطروحة حالياً في الأسواق والمستحقة السداد في أكتوبر 2028؛ حيث بلغ سعر العائد عليها 35.7 %.

أما العجز التجاري التركي، فقد بلغ 28.4 % في 2018 إلى 55 مليار دولار، وزادت الصادرات وانخفضت الواردات مع زيادة تكلفة الاستيراد بفعل أزمة العملة وضعف الطلب المحلي، كما بلغ التضخم في تركيا نسبة 20.3 % بعد أن سجّل أعلى مستوى له منذ 15 عاماً في أكتوبر.

وبحسب الخبير الإستراتيجي في "دويتشه بنك"، جورج سرافلوس؛ فإن الليرة التركية باتت أرخص عملة عالمياً بفقدانها 3 % من قيمتها أمام الدولار منذ مطلع عام 2019.

ونتيجة لذلك، زادت أسعار التجزئة 13.68 % في 2018، بينما ارتفعت أسعار الجملة 17.79 %، بحسب ما أعلنته غرفة تجارة إسطنبول الثلاثاء، عن أسعار التجزئة في إسطنبول؛ كبرى المدن التركية، وفقاً لما ذكره موقع "أحوال تركية".