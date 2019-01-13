

بيشة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واس

بدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها في مركز وادي ترج التابع لمحافظة بيشة بمنطقة عسير، وتستمر خمسة أيام للرجال والنساء, وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "موجودين" المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية للرجال أو النساء.

وتعد خدمة المواطنين والمواطنات في أماكن تواجدهم أحد أهم أهداف العمل بمبادرتي "نأتي إليك" و "موجودين" التي فعلتها الأحوال المدنية مؤخرًا، إذ تساهم في توفير الوقت وتقليل الجهد عليهم، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات الأخرى.

// انتهى //

13:45ت م

0069



بيشة 07 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 13 يناير 2019 م واسبدأت وحدة الأحوال المدنية المتنقلة اليوم، بتقديم خدماتها في مركز وادي ترج التابع لمحافظة بيشة بمنطقة عسير، وتستمر خمسة أيام للرجال والنساء, وذلك في إطار تنفيذ الخطة الخاصة بمبادرة "موجودين" المخصصة لخدمة المحافظات والمراكز التي لا يوجد بها مكتب للأحوال المدنية للرجال أو النساء.وتعد خدمة المواطنين والمواطنات في أماكن تواجدهم أحد أهم أهداف العمل بمبادرتي "نأتي إليك" و "موجودين" التي فعلتها الأحوال المدنية مؤخرًا، إذ تساهم في توفير الوقت وتقليل الجهد عليهم، وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.يذكر أن الوحدة المتنقلة تقدم خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات الأخرى.// انتهى //13:45ت م0069

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وحدة الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في مركز ترج بمنطقة عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.