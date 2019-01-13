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علمت "الخليج 365"، أن الجهات الأمنية في محافظة العارضة - شرقي منطقة جازان، باشرت التحقيقات في العثور على شاب متوفى داخل غرفة مغلقة؛ كان قد اختفى من منزل أسرته ومُصاب بطلقٍ ناري.
وبيّنت المصادر أن شاباً في الثلاثين من العمر اختفى منذ أيام قبل أن يتم العثور عليه داخل غرفة مجاورة لمنزل أسرته بعد انتشار الروائح وقد فارق الحياة.
وأشارت المصادر إلى أنه عُثر بجواره على بندقية صيد وهو مصاب بطلقٍ ناري؛ حيث أوضحت أنها عملية انتحار، فيما لاتزال التحقيقات جارية من قِبل شرطة العارضة.
بندقية بجواره وطلقة في جسده .. رائحة كريهة تقود إلى جثة شاب في العارضةقاسم الخبراني الخليج 365 2019-01-13
علمت "الخليج 365"، أن الجهات الأمنية في محافظة العارضة - شرقي منطقة جازان، باشرت التحقيقات في العثور على شاب متوفى داخل غرفة مغلقة؛ كان قد اختفى من منزل أسرته ومُصاب بطلقٍ ناري.
وبيّنت المصادر أن شاباً في الثلاثين من العمر اختفى منذ أيام قبل أن يتم العثور عليه داخل غرفة مجاورة لمنزل أسرته بعد انتشار الروائح وقد فارق الحياة.
وأشارت المصادر إلى أنه عُثر بجواره على بندقية صيد وهو مصاب بطلقٍ ناري؛ حيث أوضحت أنها عملية انتحار، فيما لاتزال التحقيقات جارية من قِبل شرطة العارضة.
13 يناير 2019 - 7 جمادى الأول 1440
10:39 AM
مصادر: كان مختفياً عن عائلته وعُثر عليه في غرفة مغلقة بجوار منزل ذويه
علمت "الخليج 365"، أن الجهات الأمنية في محافظة العارضة - شرقي منطقة جازان، باشرت التحقيقات في العثور على شاب متوفى داخل غرفة مغلقة؛ كان قد اختفى من منزل أسرته ومُصاب بطلقٍ ناري.
وبيّنت المصادر أن شاباً في الثلاثين من العمر اختفى منذ أيام قبل أن يتم العثور عليه داخل غرفة مجاورة لمنزل أسرته بعد انتشار الروائح وقد فارق الحياة.
وأشارت المصادر إلى أنه عُثر بجواره على بندقية صيد وهو مصاب بطلقٍ ناري؛ حيث أوضحت أنها عملية انتحار، فيما لاتزال التحقيقات جارية من قِبل شرطة العارضة.
، بندقية بجواره وطلقة في جسده .. رائحة كريهة تقود إلى جثة شاب في العارضة ،
المصدر : الخليج 365
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