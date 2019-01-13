الان تتابع ضبط المتهمين في واقعة المضاربة بجدة وإحالتهم للنيابة العامة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل ألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين في واقعة المضاربة التي وقعت في حي الحمدانية في جدة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وقُتل شاب وأصيب 3 آخرين، في مشاجرة عنيفة في حي الحمدانية بجدة، السبت، وفق تقارير صحفية.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للمشاجرة التي استخدت فيها الأسلحة البيضاء.
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