الان تتابع ضبط المتهمين في واقعة المضاربة بجدة وإحالتهم للنيابة العامة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألقت الجهات الأمنية القبض على المتهمين في واقعة المضاربة التي وقعت في حي الحمدانية في جدة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وقُتل شاب وأصيب 3 آخرين، في مشاجرة عنيفة في حي الحمدانية بجدة، السبت، وفق تقارير صحفية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للمشاجرة التي استخدت فيها الأسلحة البيضاء.