الان تتابع قتيل و3 مصابين في مشاجرة دامية بـ”حمدانية جدة” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قُتل شاب وأصيب 3 آخرين، في مشاجرة عنيفة في حي الحمدانية بجدة، اليوم. وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على 5 شاركوا في المشاجرة، وفقا لتقارير صحفية.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للمشاجرة التي استخدت فيها الأسلحة البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيل و3 مصابين في مشاجرة دامية بـ”حمدانية جدة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.