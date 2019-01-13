الان تتابع قتيل و3 مصابين في مشاجرة دامية بـ”حمدانية جدة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قُتل شاب وأصيب 3 آخرين، في مشاجرة عنيفة في حي الحمدانية بجدة، اليوم. وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على 5 شاركوا في المشاجرة، وفقا لتقارير صحفية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو للمشاجرة التي استخدت فيها الأسلحة البيضاء.