، الجهات الأمنية تضبط 4 متهمين بمقتل مواطن بـ"حمدانية جدة" إثر مضاربة ،

محمد بن مسعود - الدمام - المقتول تعرَّض إلى طعنة من أحد المتهمين إثر تضرره من وقوفهم أمام محله

كشفت مصادر عن ملابسات المضاربة التي حدثت الجمعة الماضية بحي الحمدانية شمال شرق جدة، وذهب ضحيتها مواطن في العقد الرابع من عمره؛ إذ أفادت بتورط أربعة أشخاص، كانوا وراء الحادث.

وأضافت المصادر بأن المقتول كان لديه محل، ويشكو من إيقاف هؤلاء الأشخاص سياراتهم أمام محله. ونتج من المضاربة تعرُّض مواطن لطعنات في الرجل، وقام أحد المتهمين بطعن المجني عليه بطعنة أسفل الإبط الأيسر بواسطة سكين، أدت لوفاته، وتم تحريزها لدى الجهات الأمنية.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتولت الجهات البحثية البحث والتحري عن الواقعة، وجمع الاستدلالات الأولية.

وأكدت مصادر "الخليج 365" أن مواطنًا أبلغ الجهات الأمنية بحدوث مشاجرة مع عدد من الأشخاص بعد توقفهم أمام محله؛ ما ألحق الضرر بالمحل. ثم حدثت مشاجرة، أُصيب فيها صاحب المحل بطعنة في قدمه، فيما أُصيب شاب عشريني من أقاربه بطعنة بسكين، أدت إلى وفاته.

يُشار إلى أن مقاطع المشاجرة جرى تداولها على نطاق واسع اليوم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد أن وثق أحد المارين المشاجرة الجماعية التي استُخدم فيها السلاح الأبيض.

سعود الدعجاني جدة

عبدالله الراجحي جدة