شكرا لقرائتكم طقس الأحد .. ارتفاع درجات الحرارة مع غبار وأمطار وثلوج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، أنه يطرأ يوم غد الأحد ارتفاع في درجات الحرارة من 5 إلى 7 درجات على وسط وشمال وغرب وشرق المملكة.

ولفت الحصيني إلى أن هذا يأتي مع بقاء الأجواء باردة ليلًا ومعتدلة نهارًا، كما يتوقع أيضًا تقلبات جوية رياح نشطة وغبار وأمطار ثم ثلوج خفيفة على الأطراف الشمالية يعقبها موجة برد قوية.

في وقت سابق، كشف مدير إدارة التحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عايض البلوي، توقعاته لحالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أن درجات الحرارة ستتجاوز الصفر المئوي بدءًا من يوم الخميس المقبل، وسوف تسجل (- 3) في منطقة تبوك خاصة المرتفعات منها، وكذلك طريف والقريات، مشيرًا إلى أنها قد تصل إلى الصفر في الأجزاء الشمالية لمنطقة حائل.

ولفت إلى أن فرصة الصقيع واردة، كما أن هناك احتمالية لتأثر المنطقة الشرقية بالرطوبة، خاصة صباح يوم الأربعاء القادم.

وأشار إلى أن هناك تقلبات جوية على عدة مناطق بدءًا من غد الأحد، وتشمل مكة والمدينة وتبوك والأجزاء الشمالية للمملكة والحدود الشمالية والجوف، أما الرياض والقصيم فتتأثر بالسحب.



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