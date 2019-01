مشاجرة جماعية في "حمدانية جدة" تخلّف بركة من الدماء

دبي - بواسطة محمد فارس © 2018 Anadolu Agency ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 11: Flag of Saudi Arabia waves at the Saudi consulate as the waiting continues on the disappearance of Prominent Saudi journalist Jamal Khashoggi in the Consulate General of Saudi Arabia in Istanbul, Turkey on October 11, 2018. Khashoggi, a journalist and columnist for The Washington Post, has been missing since he entered the Saudi consulate in Istanbul on Oct. 2. (Photo by Muhammed Enes Yildirim/Anadolu Agency/Getty Images)

تحقق الأجهزة الأمنية بجدة في ملابسات مشاجرة جماعية اندلعت بين عدد من الأشخاص فجر اليوم بحي الحمدانية إثر خلافات شخصية بينهم، وتسببت في مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت المصادر: باشرت الجهات الأمنية الواقعة، وما زال البحث جارياً لتحديد التفاصيل والأسباب والكشف عن جميع المتورطين.

يشار أن مقاطع المشاجرة تم تداولها على نطاق واسع اليوم بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتبين أنه قد استُخدم فيها السلاح الأبيض.

