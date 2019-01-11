شكرا لقرائتكم برنامج سند محمد بن سلمان .. هل الدعم فقط لغير الموظفين ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رصدت “متابعات الخليج 365” بعد التساؤلات التي وجهها مواطنون بشأن برنامج سند محمد بن سلمان، وهل يدعم غير الموظفين فقط أم أنه يدعم جميع الشرائح التي تحتاج إلى الدعم؟

وبحسب ما ذكره برنامج سند محمد بن سلمان في وقت سابق، يتم تقديم الدعم للأقل دخلًا، سواء كان مسجلًا في وظيفة حكومية أو قطاع خاص، مع إعطاء الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة.

وفي وقت سابق، كشف برنامج سند محمد بن سلمان للزواج عن حد الدخل المانع من الحصول على الدعم في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج.

وقال البرنامج إن من شروط سند الزواج أن لا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال، مشيرًا إلى أن الدخل المقصود به هو المبلغ المسجل والخاضع للاشتراك لدى جهات الحكومية سواء الخدمة المدنية أو مؤسسة التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

أهداف برنامج سند محمد بن سلمان:

ويهدف برنامج سند محمد بن سلمان، الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى تلمس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار.

ويقدم البرنامج مبادرات تنموية واجتماعية توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

ويقوم البرنامج على فكرة توحيد جهود العمل غير الربحي المختص بالمساندة المادية للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجًا لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر وتضع في الوقت نفسه التحولات الاقتصادية والطموحات المستقبلية بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.

ونشر البرنامج تفاصيل مبادرة “سند للزواج” والتي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الذي جاء انطلاقًا من سعي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- في تنمية مجالات المبادرات الاجتماعية غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات وامتدادًا لها، وتحقيقًا للغايات التي يسعون إليها في مجالات الحياة المختلفة والتي تعزز الحياة الكريمة والاستقرار.

شروط سند للزواج:

وأكد البرنامج أن مبادرة سند للزواج هي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.

وأشار البرنامج إلى أنه وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين تأتي وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

– أن يكون عمر الزوج ما بين (21- 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

– أن يكون الزواج الأول للرجل.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

– ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

– ألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال.

– ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

– إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

– أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

طريقة التقديم في سند الزواج:

يتم التسجيل في سند الزواج من خلال الدخول إلى موقع برنامج سند محمد بن سلمان عبر الرابط التالي (هنا) ثم الدخول على سند الزواج والتأكد من مطابقة الشروط والضوابط ثم انتظار رسالة اعتماد الطلب واستكمال باقي الإجراءات.

الجدير بالذكر أن برنامج “سند محمد بن سلمان” يرتكز على العديد من المبادرات الاجتماعية وغير الربحية بالشراكة والتنسيق مع جهات مختلفة، التي سبق وأطلقها وتبناها سمو الأمير محمد بن سلمان سابقاً، كان آخرها : دعم الجمعيات الخيرية، وإطلاق سراح السجناء، وتطوير المساجد التاريخية وغيرها، ومن المقرر إطلاق عدد من المبادرات بشكل متتابع في المراحل المقبلة على أن تنفذ من المكتب الخاص لسموه.



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