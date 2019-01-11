شكرا لقرائتكم العصيمي يعلق على تجربة أول مدرسة مختلطة في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - علق مبارك العصيمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، اليوم الخميس، على تجربة إقامة أول مدرسة مختلطة للتعليم المبكر في تبوك.

وقال العصيمي خلال مشاركته في برنامج ”يا هلا”: هذه الخطوة الأولى وتجربة للتقييم، والقرار كان صادرًا على أساس أن تكون هذه التجربة العام القادم.

وتابع العصيمي قائلا: “تناقش الوزارة حاليًا فتح مدارس جديدة حيث أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتطوير مرحلة الطفولة المبكرة، ومثل هذه المشاريع تحتاج إلى تهيئة المباني، والمعلمين والمعلمات”.

وأضاف متحدث التعليم: “هذا القرار سيترتب عليه أمور عديدة فالوزارة تدرس ذلك منذ فترة، لإصدار القرار، وسيتم تنفيذه العام القادم”.



مختارات واتساب يمنح ميزتين جديدتين لمستخدمي هواتف أندرويد



32.4 مليار ريال دعم حساب متابعات الخليج 365 في 14 شهرًا مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.