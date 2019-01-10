السعودية اليوم / محافظ بدر يزور فرع هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة



المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واس

زار محافظ بدر خالد بن عبدالله الضويان اليوم، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، التقى خلالها رئيس الفرع الشيخ حمد الصبحى.

وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الهيئة والمحافظة بما يخدم الأهالي ويُعزز الوعي لدى المجتمع.

وأشاد الضويان بالدور الذي تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بدر، منوهاً بالتعاون المشترك بين الجهات الحكومية بالمحافظة والعمل التكاملي بين القطاعات لخدمة الأهالي والرقي بمستوى المحافظة في شتى الجوانب.

// انتهى //

18:13ت م

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المدينة المنورة 04 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 10 يناير 2019 م واسزار محافظ بدر خالد بن عبدالله الضويان اليوم، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة، التقى خلالها رئيس الفرع الشيخ حمد الصبحى.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين الهيئة والمحافظة بما يخدم الأهالي ويُعزز الوعي لدى المجتمع.وأشاد الضويان بالدور الذي تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بدر، منوهاً بالتعاون المشترك بين الجهات الحكومية بالمحافظة والعمل التكاملي بين القطاعات لخدمة الأهالي والرقي بمستوى المحافظة في شتى الجوانب.// انتهى //18:13ت م0195

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