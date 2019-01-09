السفارة السعودية بالقاهرة تنفي تصريحات "نقلي" عن السودان





إشارة إلى التصريح المنسوب لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة، أوضح السفير نقلي أنه لم يدل بأية تصريحات إعلامية بشأن الأحداث الأخيرة في جمهورية السودان أو أية قضية مؤخراً.

وأكد سفير المملكة لدى مصر في تصريح صحفي له اليوم على أن التصريح الذي زعمت الوكالة الفلسطينية المستقلة للأنباء (سوا) بأنه قد صرح به هو تصريح مفبرك ولاصحة له جملة وتفصيلا، ودعا إلى احترام المهنية الإعلامية وعدم اختلاق تصريحات صحفية لا أساس لها من الصحة.