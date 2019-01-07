شكرا لقرائتكم خبر عن هيكلة إدارية في الأمن العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أصدر مدير الأمن العام الفريق الأول خالد بن قرار الحربي عدداً من القرارات الخاصة بالنقل والتعيين لعدد من قيادات الأمن العام في عدة مواقع أمنية، وذلك عقب تسلمه مهمات إدارة الأمن العام بالمملكة.

وشملت القرارات تعيين اللواء عيد العتيبي مديراً لشرطة منطقة مكة المكرمة، الذي كان يشغل مديرا للإدارة العامة لدوريات الأمن، وتعيين اللواء عبدالعزيز المسعد مديراً للإدارة العامة للدوريات الأمنية، بعدما شغل منصب نائب قائد قوات أمن الطرق الخاصة، وتعيين اللواء محمد فهد الشغاثرة آل صقر مديرا لشرطة جدة قادما من شرطة منطقة الرياض.

كما شملت القرارات تعيين اللواء خالد الضبيب مساعداً لقائد أمن الطرق، بعدما عمل سابقا في الإدارة العامة للمرور قبل أن يشغل مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور، كما تولى إدارة مرور منطقة حائل.

وتم تعيين اللواء مظلي عبدالرحمن المشحن مساعداً لمدير الأمن العام للتدريب، بعدما كان يشغل منصب قائد قوة أمن المسجد النبوي الشريف.

وتضمنت القرارات نقل العميد خالد الطلحة قائد مدينة تدريب الأمن العام من القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي إلى الإدارة العامة للمتابعة، وتعيين العقيد سامي الشويرخ للحج والعمرة، إذ كان يشغل مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام، وتعيين العقيد أحمد سعد الأحمدي مديراً للعلاقات العامة، بعدما تنقل في عدة مواقع في الأمن العام ولديه مشاركات إعلامية عديدة.