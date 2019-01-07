السعودية اليوم / بلدية الخبر تنتهي من تأهيل وتطوير 50 % من حي الثقبة

الدمام 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأنجزت بلدية محافظة الخبر أعمال التأهيل والتطوير لـ 50% من مساحة حي الثقبة، ضمن برنامج صيانة الشوارع الداخلية، بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين, وكذلك المحافظة على البنية التحتية للشوارع بما يتناسب مع عملية التنمية والتطوير التي تشهدها محافظة الخبر.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أنه تم الانتهاء من أعادة تأهيل 50 % من حي الثقبة، تشمل أعمال الكشط والسفلتة وهي المربع الواقع ما بين شارعي 25 و 30 , والمحصورين بين طريق الملك خالد وشارع مكة, والمربع الواقع مابين شارعي 25 و 30 والمحصور ما بين شارعي مكة والرياض, وانتهاء العمل في المربع الواقع مابين شارعي 20 و 25 والمحصور مابين شارعي الرياض ومكة, واستكمال المربع الواقع مابين شارعي 15 و 20 , والمحصور ما بين شارعي الرياض ومكة والذي يشمل أعمال الأرصفة والسفلتة, فيما يجري العمل حاليا في المربع الواقع مابين شارعي 20 و 25 والمحصور مابين طريق الملك خالد وشارع مكة حيث تم الانتهاء من نصف المربع.وبين أن البلدية حريصة على انسيابية حركة المرور مع تنفيذ أعمال الصيانة دون التسبب في إعاقة أو تأخير الحركة داخل الثقبة, وذلك بتجزئة العمل وفق مربعات متساوية يتم من خلالها الانتقال الى المربع الأخر بعد الانتهاء بالكامل من المربع السابق, منوهًا بأنه سيتم الانتقال بعد ذلك لتأهيل المربعين الواقعين ما بين شارعي 20 و 10 , والمحصورين مابين شارعي مكة وتبوك.وأكد المهندس الزايدي استمرار أعمال الصيانة خلال الفترة القادمة في عدد من المواقع والشوارع بمدينة الخبر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية، وتطوير الشوارع وجعلها أكثر انسيابية ومرونة وفق أفضل معايير ومواصفات إنشاء البنية التحتية.// انتهى //14:48ت م0110