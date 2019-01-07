السعودية اليوم / الهيئة العالمية للكتاب والسنة تختتم الدورة التدريبية لمعلمي القرآن في رواندا



جدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واس

اختتمت رابطة العالم الإسلامي ممثلة في الهيئة العالمية للكتاب والسنة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رواندا, الدورة التدريبية لمعلمي القرآن الكريم التي أقيمت على هامش المسابقة القرآنية على مستوى رواندا, بمشاركة 170 معلماً ومعلمة.

وشهدت فعاليات الختام عدد من الكلمات التي حثت الطلاب الفائزين على بذل المزيد من حفظ وإتقان القرآن الكريم, ومراجعته والتخلق بأخلاقه, والتمسك بقيم الوسطية والاعتدال التي حث عليها ديننا الحنيف, والابتعاد عن أفكار الغلو والتطرف.

بدورهم أعرب المتحدثون عن شكرهم للقائمين على تنظيم الحفل, مشدين بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض, منوهين بدور رابطة العالم الاسلامي والهيئة العالمية للكتاب والسنة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية ورعاية حفاظ كتاب الله على مستوى العالم وتكريمهم والاحتفاء بهم.

وفي الختام جرى توزيع الهدايا على الفائزين والفائزات.

// انتهى //

09:55ت م

0016



جدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساختتمت رابطة العالم الإسلامي ممثلة في الهيئة العالمية للكتاب والسنة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رواندا, الدورة التدريبية لمعلمي القرآن الكريم التي أقيمت على هامش المسابقة القرآنية على مستوى رواندا, بمشاركة 170 معلماً ومعلمة.وشهدت فعاليات الختام عدد من الكلمات التي حثت الطلاب الفائزين على بذل المزيد من حفظ وإتقان القرآن الكريم, ومراجعته والتخلق بأخلاقه, والتمسك بقيم الوسطية والاعتدال التي حث عليها ديننا الحنيف, والابتعاد عن أفكار الغلو والتطرف.بدورهم أعرب المتحدثون عن شكرهم للقائمين على تنظيم الحفل, مشدين بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض, منوهين بدور رابطة العالم الاسلامي والهيئة العالمية للكتاب والسنة في خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية ورعاية حفاظ كتاب الله على مستوى العالم وتكريمهم والاحتفاء بهم.وفي الختام جرى توزيع الهدايا على الفائزين والفائزات.// انتهى //09:55ت م0016

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