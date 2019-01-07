شكرا لقرائتكم خبر عن رئاسة الحرمين لـ«الخليج 365»: تثبيت الكفاءات من متعاقدي البنود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة) florist

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تثبيت الموظفين المتعاقدين على البند المقطوع (105) وفق الآلية المعتمدة لدى اللجنة المختصة في الرئاسة.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة أحمد المنصوري ردا على استفسارات "الخليج 365" حول مطالبات العديد من موظفي العقود والبنود، إلى أن الرئاسة نهجت في وضع الآليات والمعايير النظامية لاستقطاب واختيار الكوادر المؤهلة للتعاقد على بند الرواتب المقطوعة 105، حرصا من الرئيس العام للحرمين الشريفين على دعم إدارات الرئاسة والوكالة بالكوادر المؤهلة علميا وعمليا من أصحاب المؤهلات والكفاءات العالية وصولا إلى أن تكون الرئاسة نموذجا متميزا في تقديم أرقى الخدمات في الحرمين الشريفين وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة واستكمالا للخطوات السابقة في مواكبة رؤية المملكة 2030.

وقال المنصوري «أوضحت الإدارة العامة للموارد البشرية برئاسة الحرمين الشريفين أن الجهة المختصة وحدة الاستقطاب والاختيار تقوم بإعداد البيانات والدراسات المطلوبة من حيث المؤهلات والتخصصات والكفاءة لمن أثبتوا جدارتهم وتميزهم وانضباطهم في العمل خلال فترة عملهم على وظائف موسم الحج والعمرة والزيارة، ومازالوا على رأس العمل، وتعرض البيانات على لجنة مختصة والمكونة من عدد من القيادات المتخصصة لدراستها ووضع آلية للأسماء المعروضة من حيث المؤهلات العلمية والأداء والأقدمية في العمل وتوزيع الوظائف الشاغرة على مختلف الإدارات العاملة ليتم التوظيف عليها وفق الآلية المعتمدة لدى اللجنة».