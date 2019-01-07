شكرا لقرائتكم خبر عن في مدرسة بخليص.. «إجازة صراصير»! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أجبر زحف الصراصير السوداء، إحدى مدارس خليص على تعليق الدراسة، في وقت استغرب عدد من أولياء الأمور غياب أي رقابة على المدارس، حتى نصل إلى تصنيف جديد بمسمى «إجازة الصراصير».

ولم يتوقع الطلاب الذين توجهوا إلى مدارسهم مع الصباح الباكر، أن هناك ضيفا ثقيلا في انتظارهم داخل المدرسة، إذ سرعان ما صرفتهم الإدارة مبكرا، دون تحديد موعد لاستئناف الدراسة.

وحسب مقطع متداول، على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد عدد من أولياء الأمور، أنهم فوجئوا بهذه الصراصير، وانتشارها في المدرسة بشكل لافت للنظر.

وأكد المعلم المتقاعد حاسن الصعيدي أن الصراصير تسببت في إزعاج الأهالي، مما اضطر الكثير من الأسر لإغلاق إنارة المنازل تفاديا لتجمعها.

من جانبه، لم يحدد مصدر مسؤول في تعليم جدة، موعدا محددا لاستئناف الدراسة، وأوضح لـ "الخليج 365" أن الصراصير ظهرت في المدرسة، بعد موجة الأمطار التي هطلت أخيرا، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة الوضع.