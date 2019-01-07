شكرا لقرائتكم فيديو.. صرصور الليل يهاجم مدرسة ثانوية في خليص ويعلق الدراسة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تفاجأ طلاب ومعلمو مدرسة ثانوية الطلعة بخليص، بوجود كميات كبيرة جدًّا من حشرة صرصور الليل داخل أرجاء المدرسة وفصولها بعد العودة من الإجازة وفي أول يوم دراسي.

وأظهر مقطع فيديو الواقعة، حيث بين انتشار حشرة صرصور الليل في كل مكان، بأصواتها المزعجة داخل أرجاء المدرسة وفصولها وجدرانها وغرف المعلمين.

وقالت مصادر في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إنه تم تعطل الدراسة في مدرسة الطلعة بخليص في أول يوم دراسي بسبب الحشرات حتى تتم مكافحتها.

“متابعات الخليج 365” ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال صدورها من الجهات ذات الاختصاص.

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