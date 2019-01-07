شكرا لقرائتكم خطوة مهمة لمن لديه باقة إنترنت محدودة في جواله ويشاهد اليوتيوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قدم الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، نصيحة إلى من لديه باقة إنترنت محدودة في جواله ويشاهد اليوتيوب باستمرار.

وقال الحمادي: “أنصحك بتشغيل خاصية توفير البيانات في التطبيق؛ بحيث ستوفر كمية بيانات ضخمة وتحافظ على رصيدك من الانتهاء”.

وتابع الخبير التقني: “كل ما عليك فعله هو الذهاب لإعدادات اليوتيوب من التطبيق، ثم تفعيل خيار تشغيل بدقة عالية على WiFi فقط.



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