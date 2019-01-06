السعودية | شاهد فيديو صادم .. آلاف “الصراصير” تغزوا مدرسة في أول يوم دارسي بمدينة خليص

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:01 مساءً, 6 يناير 2019 م المناطق_وكالات وثق أحد منسوبي مدرسة بمدينة خليص تجمع غير طبيعي للصراصير على جدران المدرسة، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على موقع “يوتيوب”، وظهرت في الفيديو الصراصير وهي تكسو أسوار المدرسة بشكل مخيف.

وقال صاحب الفيديو :”هذه الصراصير الآن في المدرسة بشكل عجيب، تجمع غير طبيعي مش معقول، هذا أول يوم دوام”، وتساءل:”ذلك الجدار مغطى تمامًا بالصراصير من أين أتت كل هذه الأعداد؟”.

وكانت الصراصير تغطي الجدران بالكامل، بشكل مخيف، حسب ما أظهره مقطع الفيديو المتداول.

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