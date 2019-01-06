شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني جدة» يُكافح حريق مركز تجاري بشارع الأمير سلطان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تباشر الآن فرق الدفاع المدني بجدة حريقاً شبَّ في مجمع تجاري بشارع الأمير سلطان، وتعمل فرق الإنقاذ على إخلاء المتواجدين بالموقع باستخدام سيارات السلالم.

من جانبه، أكد الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان لـ«الخليج 365»، تسجيل عدد من حالات الاختناق نتيجة الأدخنة المنبعثة من الحريق، فيما لم يتم نقل أي حالات حتى اللحظة.

وأبان بن سرحان، أن عمليات الإطفاء والإنقاذ لا تزال جارية، فيما لم يتم بعد الكشف عن أسباب الحريق، معلناً عن بيان سيصدر لاحقاً.