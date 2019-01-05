حملوا القوارير وتجولوا حول العائلات.. هكذا أطيح بـ"سكارى رالي حائل"

محمد بن مسعود - الدمام - إحباط عمليات تصنيع بموقع يرجح استهدافه للفعاليات وأحالتهم للاختصاص

أحبطت شرطة المغواة، مساء أمس، ما يرجح أنه عملية توزيع للمسكرات داخل فعاليات "رالي حائل ٢٠١٩"، وذلك بالتعاون مع فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المشارك بالرالي.

وتفصيلاً، أبلغ لجان الأمن ورجال الهيئة عن عدد من الشباب يجولون بين العائلات السائرة للفعاليات وهم بحالة غير طبيعية ويحملون قوارير غريبة.

وفوراً تم تنسيق مشترك عاجل بين مدير شرطة المغواة العقيد علي القحطاني ومدير فرقة الهيئة بالمغواة فرحان العنزي، وتحديد أماكن أولئك الشباب، حيث تم ضبطهم في أقل من خمس دقائق من تلقي البلاغ.

فقبضت اللجنة المشكّلة على الشباب الذين اتضح أنهم في حالة سكر، ويحملون قوارير تحتوي على المسكرات، فيما جرى مسح أمني شامل سريعاً لمعرفة مدى بيع وانتشار المسكر بين زوار الرالي؛ إذ لم يتم العثور على أحد سوى الشباب المقبوض عليهم.

وقد أحيل الشباب والمضبوطات إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم ومعرفة مصدرها.

يُذكر أن الجهات الأمنية قد أحبطت عمليات تصنيع المسكرات بأحد المواقع بقرية القاعد ٣٠ كلم شمال حائل قبل نحو شهر؛ إذ يرجح استهداف المصنع لزوار رالي حائل ٢٠١٩.