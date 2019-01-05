السعودية | الشيخ عبدالعزيز بن بندر الدويش في ذمة الله

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الشيخ عبدالعزيز بن بندر الدويش في ذمة الله والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 1:58 مساءً, 5 يناير 2019 م المناطق_الرياض انتقل الى رحمه الله صباح اليوم رئيس مركز أم الجماجم الشيخ عبدالعزيز بن بندر الدويش بعد مرض عضال والصلاة عليه مغرب هذا اليوم بجامع الراجحي بالرياض. صيحفة المناطق تتقدم بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وتدعوا الله لهم بالصبر والسلوان.

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