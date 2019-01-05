على وقع #تكفي_أسبوع_مددها .. الطلاب والمعلمون يواعدون "أطول إجازة".. تعرّف

محمد بن مسعود - الدمام - 4 أشهر للطلاب و3 للمعلمين وأسبوعان لمنتصف الدراسة على مدى 3 أعوام متوالية

فيما تُستأنف، يوم غد الأحد، الدراسة للفصل الدراسي الثاني على مدى 4 أشهر (15) أسبوعاً دراسياً متواصلة دون إجازة في منتصف الفصل الدراسي، سيكون الطلاب والمعلمون هذه السنة على موعد مع أطول إجازة دراسية يستمتع الطلاب والطالبات فيها بإجازة تستمر لمدة 4 أشهر كاملة (123 يوماً) يتخللها عيدا الفطر والأضحى المباركان.

تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي لجميع الطلاب بنهاية دوام يوم الثلاثاء 25 من شهر شعبان المقبل الموافق (30 /04/ 2019)، فيما ستكون بداية الدراسة للعام الدراسي المقبل 1440 / 1441 يوم الاحد 02/ 01 /1441 الموافق (01/ 09 / 2019)، ويستمتع المعلمون والمعلمات (الممارسون للتدريس) أيضاً بإجازة تمتد طيلة 3 أشهر وأسبوعاً؛ حيث تبدأ إجازة نهاية العام للمعلمين والإداريين بالمرحلتين المتوسطة والثانوية بنهاية دوام يوم الإثنين 8 رمضان الموافق (12 /05/ 2019)، على أن تكون عودة جميع منسوبي المعاهد والمدارس والمراكز في جميع مرحل التعليم (عدا المعلمين الممارسين للتدريس)، يوم الأحد 18 / 11 / 1440 الموافق (21 / 7 / 2019) وستكون بعدها بشهر عودة جميع المعلمين والاداريين (عدا المعلمين المبادرين بتنفيذ الندب لسد العجز)؛ وذلك يوم الاحد 17 / 12 / 1440الموافق (18/ 08 / 2019)، فيما ستكون بداية الفصل الدراسي للعام الدراسي المقبل 1440 / 1441 يوم الأحد 02/ 01 / 1441 الموافق (01/ 09 / 2019).

وبدءاً من العام الدراسي المقبل سيحظى المعلمون والطلاب بإجازة أسبوعين خلال منتصف العام الدراسي على مدى 3 أعوام دراسية متوالية، وذلك بحسب التقويم الدراسي؛ إذ تبدأ اجازة منتصف العام للعام الدراسي المقبل (1440 / 1441): 07/ 05 / 1441 الموافق (02/ 01 / 2020)، وتكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 24/ 05 / 1441 الموافق (19 /01 / 2020)، فيما تبدأ إجازة منتصف العام للعام الدراسي (1441/ 1442): 16/05/1442 الموافق (31/12/2020)، وتكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 04/ 06 / 1442 الموافق (17 / 01 / 2020)، فيما تبدأ إجازة منتصف العام للعام الدراسي (1442/ 1443) : 26 /05 /1443 الموافق (30 / 12 / 2021)، وتكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني 13 /06/ 1443 الموافق (16/01/2021).

من جهة متصلة، يتصدّر تويتر وسم #تكفي_أسبوع_مددها للمطالبة بتمديد إجازة منتصف العام الدراسي أسبوعاً آخر بأكثر من 71 ألف تغريدة حتى إعداد الخبر، حملت في طياتها أمنيات وتمنيات بأسبوع آخر من الإجازة، في مقابل سخرية لاذعة من المطالبات بالتمديد.

وما زالت صورة آخر مادة في الاختبار لا تفارق مخيلة طالبة التي كتبت معاتبة: "أساساً ذي إجازة! حرام حتى عقلي ما نسى رعب آخر مادة"، وبلغة حازمة كتبت أخرى: "كفاية لعب، علي مدارسكم بكرة لو سمحتم إلى رمضان"، وبسخرية غرّدت ثالثة قائلة: "عندي إحساس أنه بيجي تمديد مخلينها بكرة مفاجأة"، بينما تساءلت رابعة بقولها: "طيب رَح نبدأ السنه الجاية الإجازة أسبوعين ليه ما نفتتحها الحين؟".